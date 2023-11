È MORTA MARIA TERESA TUDINI, STORICA COMMERCIANTE TERAMANA

Si è spenta oggi Maria Luisa Tudini, storica commerciante teramana, che per anni ha gestito col marito il negozio di intimo e calze Tombolesi, all’inizio di Corso San Giorgio. Impegnata anche in politica, era stata radicale e si era battuta per i valori del femminismo.

Così la ricorda Ariberto Grifoni

Maria Luisa è stata la prima compagna che ho conosciuto, giunto a Teramo nella seconda metà degli anni '70, nel suo negozio di calze del Corso. Lì le femministe del Partito Radicale concordavano gli appuntamenti per le riunioni. Tutti insieme, di sera ci spostavamo a casa di Luisa Moretti per continuare discussioni su come organizzare questa o quell'iniziativa.

Non ha superato la notte, con l'espresso rimpianto di non poter più prendere il caffè in piazza, a sfogliare i giornali insieme e scambiare qualche battuta sulle mie sollecitazioni per iscriversi al partito o sull'occasione persa dai teramani nel 1990 di eleggere sindaco Marco Pannella.