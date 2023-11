SI RIBALTA IL TRATTORE, MUORE UN AGRICOLTORE

E' deceduto poco dopo le 19,30 un agricoltore che stava lavorando nelle campagne di Ancarano, in contrada Madonna della Carità in Val Vibrata. L'uomo: Pompilio Capoferri di 68 anni di Ancarano per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è finito sotto il trattore e a nulla sono serviti i soccorsi degli operatori del 118 e dei Vigili del Fuoco, per l'uomo non c'era più nulla da fare. A chiedere aiuto ai soccorritori il figlio, che avrebbe ritrovato il padre a terra, senza vita. Capoferri è morto per lo schiacciamento della cassa toracica. Era titolare di una impresa agricola. "Una persona squisita, conosciuta, sempre impegnata nel lavoro", lo ricorda così il sindaco Angelo Panichi.