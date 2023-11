🌤️SABATO TEMPO STABILE MA ASSAI FRESCO CON VENTILAZIONE MODERATA SETTENTRIONALE🌤

Buonaserata a tutti carissimi, in queste ore stiamo assistendo al passaggio seppur marginale di una depressione Nord/Atlantica che produrrĂ i suoi maggiori effetti instabili sui vicini Balcani, sulle nostre zone Adriatiche stiamo avvertendo un generale rinforzo dei venti dapprima di maestrale e successivamente di Tramontana nelle prossime ore.

La giornata di domani sabato 18, trascorrerĂ con generali condizioni di stabilitĂ atmosferica, grazie all'espansione del campo anticiclonico presente sul Mediterraneo centro/occidentale, tuttavia non mancherĂ occasione per locali annuvolamenti di passaggio specie sui settori orientali al mattino, ma senza fenomeni da segnalare

Le temperature risulteranno in moderata flessione, i valori minimi saranno compresi fra i 0/9°C, le massime fra 7/15°C, la ventilazione spirerà da Nord, moderata al mattino, in attenuazione dalla seconda parte del giorno.

Per questa sera mi fermo qui, ma vi invito a seguire i nostri prossimi aggiornamenti, in quanto dalla prossima settimana sembra confermarsi una fase fortemente perturbata tardo autunnale, con il ritorno delle piogge oltre alla neve a quote di media montagna, detto ciò non mi resta che augurarvi una serena serata e vi do appuntamento a domani sera con le previsioni per domenica.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO