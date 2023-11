TERAMO- MONTORIO, SS 80, IL CANTIERE E' FANTASMA

L’Associazione Robin Hood, nel suo monitoraggio sui cantieri pubblici, ha rilevato e segnalato nei mesi scorsi, l’assenza di attività nel cantiere sulla Teramo Montorio al Vomano, km 67,030 e 67,476 dove sono previsti lavori di manutenzione programmata, .

Dalla consultazione del sito predisposto dall’Anas si leggeva che il termine dei lavori è in corso di definizione, ed erano completati per il 97,85%, tale comunicazione rimaneva presente sul sito per mesi.

A seguito di rimostranze il cantiere riprende i lavori nei giorni scorsi.

L'associzione controlla il sito dell’Anas, per trovare la data di fine dei lavori o la variazione delle somme che giustificava un fermo per cause tecniche e scopre che il cantiere non risulta più presente.

Il cantiere riduce la carreggiata ad una sola corsia regolata dalla presenza di un semaforo, determinando un inevitabile disagio.

L’associazione, atteso che i lavori residui sono pari al 2,15% del totale, auspica una chiusura in tempi brevi del cantiere sottolineando che lo stesso ha beneficiato di un lungo periodo di tempo favorevole.