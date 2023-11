CONCLUSO CON SUCCESSO IL PRIMO CORSO PER ACCOMPAGNATORE SPELEOLOGICO NELLE GROTTE TURISTICHE

Si è concluso con successo il primo Corso per accompagnatore speleologico nelle grotte turistiche, con passerella e senza passerella.

Un ringraziamento doveroso ai docenti che hanno saputo trasmettere agli allievi, con la loro lezione, livelli di conoscenza territoriale e scientifica di grande valore scientifico.

"Oggi in Abruzzo abbiamo una figura che saprà dare maggior forza al turismo ipogeo considerando che la nostra regione ha un territorio carsico,ricco, con grotte già turistiche.

La presenza degli uffici regionali, turismo e formazione ci hanno assistito affinché tutto si svolgesse al meglio e così è stato.

Come Presidente del collegio delle guide Speleologiche mi attiverò attraverso l'assessorato di riferimento a creare un albo per l'accompagnatore all'interno del collegio e considerando la forte richiesta Intra e extra regionale potremo subito con un altro corso e poi per la formazione L1-L2-L3 per creare più Guide Speleologiche nella nostra Regione", dichiara Gaetano Di Blasio ideatore del corso e di questa nuova figura.