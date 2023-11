UN CONVEGNO SULLA CERTIFICAZIONE PER LA PARITA' DI GENERE DELLA CPO AVVOCATE E AVVOCATI

Il Comitato Pari opportunità delle avvocate e degli avvocati di Teramo ha organizzato un convegno, dal titolo “Diversità e inclusione. Le regole per la certificazione sulla parità di genere”, che si svolgerà martedì 21 novembre, alle ore 15, nell'aula Falcone e Borsellino del tribunale di Teramo.

All’incontro interverranno il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Teramo, Antonio Lessiani; la presidente del CPO delle avvocate e degli avvocati, Diana Giuliani; la presidente AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) Abruzzo e Molise, Lola Aristone; la presidente nazionale AGI, Tatiana Biagioni; e l’avvocato e docente Ciro Cafiero, autore del volume edito da Giuffrè Francis Lefebvre da cui è tratto il titolo del convegno e che, tra le altre cose, si propone di esplorare l’evoluzione della normativa sull’inclusione lavorativa (dalla parità di genere e generazionale al collocamento mirato dei disabili) oltre che far luce sulla certificazione per la parità di genere introdotta dalla legge 162 del 2021.

“Il convegno è importante – dichiara Diana Giuliani, presidente del CPO delle avvocate e degli avvocati di Teramo - per sensibilizzare gli operatori del diritto e le aziende al tema della inclusione femminile nel mondo del lavoro. La certificazione di genere rappresenta per le aziende un valido strumento per assicurare maggiore qualità del lavoro femminile, e per il mondo forense è una opportunità di specializzazione attuale e concreta”.

Nella foto sotto, Diana Giuliani