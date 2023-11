VIDEO/ VILLETTA IN FIAMME, FAMIGLIA IN SALVO, ABITAZIONE INAGIBILE

Durante la notte scorsa una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo ha effettuato un intervento per un incendio avvenuto in una villa in località Villa Falchini di Teramo. Sul posto sono stati inviati un'autopompa e un mezzo fuoristrada con modulo antincendio. L'incendio ha interessato un'abitazione di due piani. Le fiamme si sono sviluppate in un locale di sgombero al piano seminterrato e si sono propagate rapidamente agli altri locali vicini, interessando mobili e suppellettili. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnerlo al termine di una lunga ed impegnativa azione di intervento ed utilizzando notevoli quantità di acqua che è stata approvvigionata con due autobotti inviate sul posto dalla sede centrale di Teramo. È stato anche impiegato il furgone per il trasporto degli autorespiratori con bombole ad aria compressa, utilizzati dai vigili per accedere nel piano seminterrato invaso dal denso fumo.

Al momento del verificarsi dell'incendio nella villa si trovavano i componenti di una famiglia di quattro persone che sono usciti rapidamente all'aperto e non hanno subito conseguenze. L'incendio ha danneggiato anche l'impianto elettrico di diversi ambienti della casa. Inoltre il denso fumo ha causato l'annerimento delle pareti e del solaio che, a causa dell'azione del calore, ha subito la caduta di alcune porzioni. Conseguentemente l'abitazione è stata resa temporaneamente non praticabile.

