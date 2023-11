60ENNE TERAMANO INVESTE DUE RAGAZZINE IN VIALE CRUCIOLI E SCAPPA

Investe due ragazzine adolescenti e scappa. Protagonista dell’incidente un sessantenne alla guida della sua auto, un'Alfa, e che, fortunatamente, non è riuscito a sfuggire all’occhio di alcuni passanti, che hanno preso la targa, consentendo alla volante della Polizia di rintracciarlo. Adesso, sono in corso accertamenti, per stabilire la reale dinamica dei fatti. Teatro dell’incidente viale Crucioli, dove le due adolescenti stavano attraversando la strada, quando sono state investite. Fortunatamente, non hanno riportato ferite gravi, sono state medicate al pronto soccorso e subito dimesse. Tanta paura, ma nessuna conseguenza grave. Il conducente dell’auto sarà denunciato.