VIDEO/ IL MUSEO DEL GATTO DI CASA URBANI TORNA IN VITA E SI ARRICCHISCE DI UN'ALTRA DONAZIONE

Continua a raccogliere consensi la riapertura del Museo del Gatto: non solo adulti, ma anche tanti bambini che hanno partecipato alle attività previste nel programma di questo fine settimana.

Sulla tenace iniziativa di Maria Pia Gramenzi, referente del comitato spontaneo Museo del Gatto, e grazie alla collaborazione dei membri volontari Miriam Berti e Alessandra Calcagni che le hanno dato man forte per l'organizzazione del secondo appuntamento del 2023, Casa Urbani e la collezione del fu professore Paolo Gambacurta, arricchita dall'ultima donazione che rappresenta una statuetta di un gatto nero realizzata dai ragazzi del Liceo Artistico di Castelli, tornano a respirare.

Cogliendo al volo il pretesto di celebrare venerdì 17 la Giornata Mondiale del Gatto Nero, SfiGatto, così è intitolato l'evento che unisce in un simpatico gioco di parole la superstizione e l'amore verso gli amici felini a cui il Museo, il 12 nel mondo e l'unico in Italia, è dedicato, questi giorni sta riempiendo le sale con laboratori e incontri di vario genere, tra i quale la presentazione del nuovo libro pubblicato ex giudice Luciano Rasola, nonchè cognato del compianto Paolo Gambacurta, e riqualificando un luogo centrale della città, l'adiacente Piazzetta del Sole dove mercatini artigianali espongono la loro merce.

Tante le associazioni che hanno aderito all'iniziativa, tra le quali figurano LIDA, Spazio Tre e Teramo Children, con il suo laboratorio di lettura per bambini, la scuola di musica Della Noce e Ars Antiqua, il centro di Integral Yoga Yap.

Si pensa già a lavorare per il prossimo appuntamento il 17 febbraio 2024, in occasione della Giornata Internazionale del Gatto.

ASCOLTA QUI MARIA PIA GRAMENZI

E.D.G.