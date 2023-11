IN UN COMUNE TERAMANO, SEI PAGINE DI ATTI UFFICIALI E DUE LETTERE PER... RESTITUIRE DUE EURO ALLO STATO

Sei pagine di atto ufficiale, infarcite di cinque “dato atto che,,,”, sette “richiamato che…”, tre “preso atto che…”, quattro “ritenuto che…”, un “atteso che…” e una mezza dozzina di “visto che…” per restituire… due euro allo Stato.

Anzi: due euro e venti centesimi… preso atto che dobbiamo essere precisi.

L’atto pubblico destinato ad entrare tra quelli più curiosi mai approvati da una pubblica amministrazione, è all’albo pretorio del Comune di Alba Adriatica, ed è la determina n,47 del 15 novembre, dal titolo: «Restituzione somme non utilizzate del progetto “Spiagge Sicure” dell’estate 2022».

Perché se i soldi non li usi, è giusto restituirli allo Stato, no?

Soprattutto se si tratta dell’enorme somma di due euro.

E venti centesimi.

Raccontiamola bene.

Il Comune di Alba ha partecipato, l’anno scorso, al progetto “Spiagge sicure”, per “…la prevenzione ed il contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione”, ottenendo un finanziamento di 35mila euro per l’acquisto di due Quad “completi di allestimento ed immatricolazione ad uso esclusivo per la Polizia Locale” e di quattro caschi protettivi per un importo di 25mila euro, oltre ad un veicolo Piaggio Porter “da fornire in dotazione al personale operaio dell’Ente idoneo e funzionale al carico e trasporto in deposito della merce posta sotto sequestro” del costo complessivo di 26mila euroche è stato, per quota parte, finanziato con 10mila euro a carico del progetto Spiagge sicure e la restante somma di 16mila euro con fondi a carico del bilancio comunale.

Ma allora, se la somma finanziata era di 35mila euro e i quad (con caschi) sono costati 25mila euro e il furgoncino 10mila… da dove escono quei due euro e venti centesimi, da restituire allo Stato?

Escono dal fatto che, per l’acquisto dei due quad (con caschi) il Comune è riuscito trovare una ditta che, all’esito di tutte le procedure, ha emesso una fattura di 24.997,80 euro, IVA inclusa.

Quindi, restavano quei due euro e venti.

Che fare?

Il Comune, ha scritto alla Prefettura, e qui il burocratese si fa poesia: «Vista la nota della Prefettura di Teramo – Ufficio Territoriale del Governo, con la quale in considerazione del risparmio conseguito, si chiede riversare la somma non utilizzata di € 2,20 in favore del Tesoro dello Stato…».

E allora, si proceda:

Ritenuto pertanto sia atto dovuto rimborsare la somma non utilizzata di € 2,20 in favore del Tesoro dello Stato, come documentato in atti;

Dato atto che la spesa ed il relativo pagamento di cui in premessa non è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;

Ritenuto per tale finalità, dover imputare la somma di € 2,20 sul Cap. 524.1 rubricato sotto la voce: ”Polizia Locale – prestazioni di servizio”, del Bilancio corrente esercizio finanziario, in gestione al responsabile Area di Vigilanza;

Atteso il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Comunale con proprio atto n.1 del 20 febbraio 2019 e comunicato agli uffici con circolare n.05650 del 22.02.2019;

Visto il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente approvato con atto deliberativo di Giunta Comunale n.5 del 22.01.2016 e ss.mm.ii.;

Richiamato il provvedimento sindacale di conferimento di incarico di elevata qualificazione, acquisito all’Ente in data 03.07.2023 prot.n.20165;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 29.09.2023 recante:” Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2024-2026 discussione e conseguente deliberazione (art.170, comma 1, del D.Lg.vo n.267/2000)”;

Richiamato l’atto deliberativo di Consiglio Comunale n.15 del 23.03.2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e art.10 D.Lgs. n.118/2011) e ss.mm.ii.;

Richiamato inoltre l’atto deliberativo di G.C. n.73 del 19.04.2023 di approvazione del piano esecutivo di gestione ai sensi dell’art.169 del D.Lg.vo n.267/2000 e e ss. mm. ed ii.;

Visti:

- l’art. 107, comma 2 del citato D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo di direzione politica;

- l’art. 109 comma 2 del citato D.Lgs n. 267/2000, il quale stabilisce che nei Comuni Area di vigilanza n. 47 del 15-11-2023 privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui sopra sono svolte dei

Responsabili degli Uffici e dei Servizi;  il vigente regolamento di contabilità comunale;

Dato atto, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267 :”Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

Ritenuto, per i motivi ampiamente sopra esposti, di dover procedere ad adottare formale atto essendo presenti tutti gli elementi e rientrando nella propria competenza ex art.107 del D.Lgs. n.267/2000 TUEL;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale; Visto il vigente regolamento dei contratti;

D ETE R M I N A

Impegnare la complessiva somma di € 2,20 sul Cap. 524.1 rubricato sotto la voce:”Polizia Locale – prestazioni di servizio”, del Bilancio corrente esercizio finanziario, necessaria a rimborsare in favore del Tesoro dello Stato il risparmio della corrispondente somma conseguito nel progetto denominato “Spiagge sicure – estate 2022”