DUOMO / LA QUESTUA ENTRA NEL TERZO MILLENNIO: SI ACCETTANO BUSTE, BUSSOLOTTI E BONIFICI

La questua entra nel terzo millennio. Non più il passaggio in chiesa del bussolotto, ma un più moderno (e discreto) sistema di offerte, che va dalla busta chiusa al bonifico bancario. In distribuzione da oggi a Teramo, in Duomo, la busta delle offerte, che i fedeli dovranno riportare, adeguatamente riempita, domenica prossima. Scopo della questua: partecipare alle “spese ordinarie e straordinarie del Duomo”, insomma tutte le spese necessarie alla gestione ordinaria del Duomo. Tante le possibilità: busta, bonifico o tradizionale bussolotto.

Questo il testo della busta:

Domenica 3 dicembre 2023 GIORNATA DI SOSTENTAMENTO PER IL DUOMO DI TERAMO. " Aiutaci a sostenere le spese ordinarie e straordinarie del Duomo con la tua offerta. COME DARE IL CONTRIBUTO? Puoi RICONSEGNARE QUESTA BUSTA con la tua offerta domenica 3 dicembre durante la Santa Messa o nel BUSSOLOTTO che troverai nella navata centrale in chiesa , o puoi fare un BONIFICO BANCARIO intestato a: Parrocchia Santa Maria Assunta nella Cattedrale GRUPPO BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT86E0306909606100000074159 con causale "sostegno spese ordinarie".