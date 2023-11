ECCO LE FOTO DELLO STATO DEI LAVORI ALL'IPOGEO DI PIAZZA GARIBALDI

Proseguono i lavori all'Ipogeo, ecco le foto aggiornate e lo stato dell'arte dell'intevento ripreso da un drone stamattina. Il grosso dell'intervento è conconcentrato sotto alla struttura visto che sopra è ancora fermo a mesi fa. I lavori proseguiranno fino ad almeno il mese di marzo 2024. Questa è per ora la data che gli addetti ai lavori si sono posti come obiettivo. Obiettivo che tornerà utile a coloro che si candideranno visto che i lavori in corso in diversi cantieri di Teramo sono o fermi o rallentati con motvazioni varie che puntano, chissà per quale motivo al fine cantiere tra fine febbraio e inizio di marzo. Si vota in Regione, lo ricordiamo il 10 marzo 2024.

Foto: di Antonio Castagna Fotografo e Pilota di Droni Autorizzato ENAC

Profilo instagram: antoniocastagna99fotografo