MUORE ALL'ORA DI PRANZO MENTRE SI TROVA IN CAMPAGNA A FARE DEI LAVORETTI

E' deceduto mentre si trovava in campagna, ad effettuare alcuni lavoretti. Per un 79enne di Sant'Egidio alla Vibrata non c'è stato nulla da fare. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già deceduto. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della locale stazione. A causare il decesso potrebbe essere stato un infarto. Erano le 12,15 di oggi.