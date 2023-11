NUOVO LUTTO NEL MONDO DEL COMMERCIO TERAMANO: SI E' SPENTO MIMMO DI GASPARE

Nuovo lutto nel mondo del commercio teramano, si è spento Domenico “Mimmo” Di Gaspare, storico titolare dell’ortofrutta di Circonvallazione Ragusa, vero e proprio capostipite di una famiglia che ha trasmesso ai figli, Carlo e Massimo, che gestiscono oggi i negozi di Circonvallazione e San Berardo. Persona squisita, dai modi gentili e sempre ben disposto, Mimmo Di Gaspare aveva 77 anni.

Lascia due fratelli, Antonio e Maria, i figli, Carlo e Massimo, con le nuore Giuliana e Mirella, e i nipoti amatissimi Giulia, Angelica, Giada e Alessandro. La camera ardente è stata allestita in casa, a La Traversa di Campli, in via Piceno Aprutina 20. Il rito funebre sarà celebrato domani, alle 14,30, nella chiesa di Santa Maria di Roiano di Campli. Mimmo Di Gaspare riposerà poi nel cimitero di Campovalano.