SCONTRO AUTO - SCOOTER, TERAMANO IN PROGNOSI RISERVATA

Scontro in via Flajani, a Teramo, tra uno scooter e una Punto. Ad avere la peggio è stato ovviamente il centauro, soccorso prima de alcuni passanti e poi dagli operatori del 118. Nello scontro, il proprietario dello scooter ha riportato un trauma cranico e un serio trauma toracico. Arrivato al Pronto soccorso in codice rosso, è stato ricoverato. La prognosi è riservata. Sulle modalità dell’incidente stanno indagando i Carabinieri.