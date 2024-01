SCOPERTA NEL TERAMANO UN’AUTOFFICINA ABUSIVA, DENUNCIATO IL PROPRIETARIO E… MULTATI I CLIENTI

Prosegue senza sosta l’attività dei finanzieri della Tenenza della Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi, al comando del Sottotenente Giuseppe FLORIO, a contrasto dei reati ambientali e alla repressione dell’esercizio abusivo di attività economiche, cosiddetto “sommerso d’azienda”. In particolare, attraverso un capillare controllo del territorio, è stato individuato un locale adibito esclusivamente ad autofficina meccatronica, con conseguente smaltimento di rifiuti speciali, gestita da un italiano m, in totale assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative (iscrizione al registro delle imprese esercenti l’attività di autoriparazione e dichiarazione di inizio attività).

Nel corso dell’attività ispettiva sono stati individuati diversi autoveicoli in corso di riparazione, rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall'attività di autoriparazione, pezzi di ricambio nuovi e usati oltre a numerose attrezzature per la riparazione di autovetture.

Al termine del controllo, i finanzieri rosetani hanno sottoposto a sequestro amministrativo tutte le attrezzature rinvenute (banchi da lavoro, compressori, carenature per auto, minuteria, attrezzatura meccanica ecc.) nonché pezzi di ricambio per autoveicoli, nuovi e usati (pasticche freni, ammortizzatori, filtri aria e carburante ecc.).

Il soggetto individuato è stato segnalato sia alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo per la totale assenza delle previste autorizzazioni amministrative, sia alla Provincia di Teramo per l’omessa tenuta dei registri di carico/scarico dei rifiuti speciali. Anche ai proprietari delle autovetture in corso di riparazione saranno applicate le previste sanzioni amministrative.