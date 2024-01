GESTIONE DELLE EMERGENZE E RUOLO DEI CITTADINI, A CASTIGLIONE M.R. EVENTO PER PRESENTARE IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

Far sì che i cittadini, in caso di emergenze, sappiano come comportarsi e siano in grado di mettersi in salvo, così da dare il proprio contributo e collaborare con il volontariato. Queste le finalità dell'incontro di presentazione del Pec - Piano di emergenza comunale di protezione civile promosso dal Comune di Castiglione Messer Raimondo.

L'appuntamento è per domenica 21 gennaio, alle ore 9:45, nella Sala Polifunzionale di Castiglione. Oltre ai saluti del sindaco, Vincenzo D'Ercole, e del referente dell'associazione Protezione Civile Gran Sasso sezione Valfino, Mauro Bossi, sono previsti gli interventi del direttore dell'Agenzia regionale Protezione Civile Abruzzo, Mauro Casinghini, e del redattore del Piano di Emergenza comunale, Mario Mazzocca. Prevista, inoltre, l'esposizione dei mezzi in dotazione all'associazione Gran Sasso.

Il Piano di Protezione Civile, ricorda il Comune di Castiglione Messer Raimondo, è lo strumento principale per la corretta gestione di un’allerta meteo. Al suo interno sono presenti la descrizione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e le indicazioni utili da seguire in caso di criticità, non solo da parte degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto da parte dei singoli cittadini.

"In un'epoca in cui i fenomeni meteorologici estremi e repentini sono sempre più frequenti - afferma il sindaco Vincenzo D'Ercole - è fondamentale che i cittadini sappiano come comportarsi in caso di criticità. Conoscere i comportamenti idonei e le azioni da mettere in pratica in caso di emergenza può consentire di mettersi in salvo e salvare vite umane. Le associazioni e il volontariato sono sempre pronti a fare la propria parte, ma è importante che vi sia anche il contributo della popolazione, per gestire al meglio eventuali situazioni di pericolo. Si tratta di un'iniziativa che ho fortemente voluto, interamente dedicata alla cittadinanza. Proprio per questo - conclude il sindaco - invito tutti i cittadini ad intervenire, con l'auspicio che vi sia ampia partecipazione".