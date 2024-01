FOTO-VIDEO/ MISTERIOSO INCENDIO SENZA FIAMME STA CARBONIZZANDO LE TRAVI ANTICHE DELLA CHIESA DI SANTA CROCE DI BELLANTE

È un mistero. O quasi. Lo strano incendio della cupola dell'antica chiesa Santa Croce di Bellante paese, è una sorta di mistero. La cupola continua a bruciare, ma senza fiamme. E lo fa da settimane, con una “combustione covante”, che consuma le travi del ‘500, ma senza fiamme.

I Vigili del Fuoco con a capo il funzionario Maurizio Di Stefano lavorano da giorni, ma neppure la sonda inserita per raggiungere le travi che bruciano senza fiamme, ha prodotto un risultato risolutivo. I Vigili del Fuoco stanno effettuando anche un presidio notturno, bagnando le travi con una nebulizzazione costante, per impedire che scoppi un incendio vero e proprio. Anche il Sindaco Giovanni Melchiorre è sul posto per monitorare la situazione.