CASO BONOLIS / IACHINI: «STIAMO TUTTI ASPETTANDO IL SINDACO... MA IL 5 FEBBRAIO... »

Stadio, a che punto slamo? La “questione Bonolis” divenuta, a tratti, argomento unico di dibattito pubblico, alimentato dalle incertezze procedimentali di un’amministrazione comunale che spesso, troppo spesso preferisce l’attendismo dei mille rinvii alle scelte, sembra oggi divenuto argomento “tranquillo”. Ma è davvero così? Se ci si ferma alle veline del Sindaco, sembra tutto in fase di risoluzione, ma gli accordi si fanno in due, quindi abbiamo deciso di ascoltare la contoparte, il gestore dello Stadio, Franco Iachini.

Ingegnere, cominciamo dallo sport: felice della vittoria del Teramo?

«Certo, come potrei non esserlo? Anche perché è stata una grande partita, piena di emozioni, io l’ho seguita a distanza, perché ero fuori, ma ho visto due squadre affrontarsi con grande passione… faccia a faccia, in uno stadio bellissimo«

Illuminato dai nuovi fari…

«Sì, era il debutto della nuova illuminazione, migliorata e potenziata, e devo dire che sono molto soddisfatto dei lavori fatti, mi dispiace solo che, a causa della guerra, non siano arrivati in tempo i nuovi ledwall, ma il 25 gennaio la nave portacontainer, con i nostri nuovi ledwall, sbarcherà a Napoli, poi il tempo di sdoganamento e li riceveremo. Lo stadio ha già tutta la nuova impiantistica realizzata per ospitarli… noi rispettiamo i nostri impegni»

C’è qualcuno che non li rispetta?

«Non dico questo, dico solo che anche io ho letto i comunicati del Sindaco, con tutte le belle intenzioni per risolvere la convenzione e andare a nuova gara, differenziando la parte sportiva da quella commerciale, ma devo dire che oltre ai comunicati… non ho letto altro»

Significa che il Comune non la chiama?

“Significa che il Sindaco continua a dirmi che mi chiamerà, che ci vedremo, che tutto prosegue, ma poi in realtà…»

È quella che io definisco “gianguidità”, l’annuncio ad oltranza …

«Io non la definisco, la osservo e osservo che il tempo passa, le soluzioni proposte sono state giudicate valide, c’è tanta gente che dopo le parole aspetta i fatti, anche la squadra e i tifosi, adesso sta al Comune passare ai fatti…»

Però non succede, e il tempo passa

«Ma non passerà per sempre, perché il 5 febbraio scade la sospensiva dell’arbitrato, e a quel punto si dovrà procedere… »





Ad'A