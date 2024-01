FOTO/ TERAMANO 83ENNE INVESTITO SULLE STRISCE PEDONALI

Investito in viale Crispi sulle strisce pedonali. Non dovrebbe avere riportato traumi gravi, l’83enne investito in viale Crispi, davanti alla sede della Cgil, al civico 173 da un trentacinquenne pure lui di Teramo che, con la sua Fiat Tipo, stava percorrendo la strada verso Cartecchio. L’uomo, residente a Colleparco è caduto a terra, ed è stato subito soccorso e portato al Mazzini dai sanitari del 118, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e ricoverato in osservazione. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta da parte della Polizia Locale intervenuta sul posto. L'incidente si è verificato poco prima delle 16. L'investitore è stato regolarmente identificato perchè si è fermato.