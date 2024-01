I LETTORI CI SCRIVONO / "DENUNCIAMO I CANTIERI ABBANDONATI DI PIANO SOLARE E FONTE BAIANO"

Buonasera certastampa.

Siamo un gruppo di cittadini, che vivono nella zona di Piano Solare e Fonte Baiano. vorremmo segnalare la situazione disastrosa dei cantieri aperti proprio nella nostra zona, ma nei quali da tempo non vediamo più operai al lavoro. Ci chiediamo che senso abbia aprire un cantiere, se poi non si procede con effettivi lavori? Della cosa si sono occupate anche le pagine social dei nostri comitati di quariere, ma senza ottenere risposte, speriamo che in Comune qualcuno legga questa nostra lamentela e ci faccia sapere se e quando potremo vedere concludersi quei lavori.