“IL GIARDINO NEL DESERTO” A SAN GABRIELE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CLAUDIA CORDONI

Combattere il “brutto male”, come lo definivano i nostri anziani, è una guerra dura che mina la nostra vita nelle sue fondamenta e che ognuno vive, direttamente o meno, nella propria esperienza unica. Claudia Cordoni è una vera guerriera, ma ciò che la contraddistingue è la luce che emana nella sua guerra personale! Mentre combatte pensa agli altri, a come spendere al meglio la sua esistenza, come aiutare … e, come se non bastasse, guarda la realtà in faccia e la sfida, razionalizzando e raccontandosi!

La sua seconda piccola, grande opera: “Il giardino nel deserto”,regala forti emozioni eduna energica spinta a riprendere coraggio nel combattere, rendendo la battaglia utile a se stessi e agli altri!

In una tavola rotonda composta da professionisti e figure espertenel settore, oltre che impegnate in prima linea nell’aiuto umanitario, sarà presentato il suo secondo libro,il cui intero ricavato Claudia ha deciso di devolverloall’Associazione Kerjgma, per sostenerla ed incoraggiarla nel suo intenso impegno umanitario verso i più deboli, i poveri, le vittime civili della guerra in Ucraina e non solo!

Tavola rotonda, firma copie e aperitivo solidale, per non fermarsi neppure di fronte al cancro!

Programma:

Lisa Di Giovanni con: Claudia Cordoni - autrice del libro, Lucia Marcone - scrittrice, Maura Ianni - psicoanalista specializzata in Psicologia Oncologica - Università Tor Vergata, Giancarlo Falconi - direttore de i due Punti:,Katia Cannita - primario Oncologia Osp. Mazzini di Teramo, Maria Rosaria Autore - medico rianimatore, co- fondatrice Associazione Viva, Emiliana Di Sabatino - insegnante, Andrea Ianni - sindaco di Isola del Gran Sasso d’Italia, Sergio D’ Ascenzo - presidente Associazione Kerjgma.

Diretta Facebook sulle pagine "La finestra sul Gran Sasso" e "Associazione Kerjgma".