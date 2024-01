ESCE DI STRADA E VOLA PER 10 METRI, FERITO 57ENNE

Stasera una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto è intervenuta sulla strada provinciale SP1 nel comune Controguerra, a seguito di un incidente stradale. Nell'incidente è rimasto coinvolta una Dacia con alla guida un 57enne. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Alba Adriatica, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi dell'incidente, il veicolo è uscito di strada e dopo un volo di circa 10 metri si è fermato contro la scarpata. L'autista è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale con un'ambulanza. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato per poi recuperarlo con l'autogrù inviata sul posto dal Comando di Teramo.