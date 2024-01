TERAMO PIANGE LA MORTE DELL’INGEGNER ENNIO MARCOZZI

Si è spento l’ingegner Ennio Marcozzi. Conosciutissimo in città, sia per la sua attività professionale, sia per l’attenta partecipazione alla vita pubblica, alla quale non aveva mai fatto mancare il suo contributo di impegno e di idee. Uomo del fare, capace di dare forma alle visioni, Ennio Marcozzi apparteneva a quella - sempre più ridotta - stirpe di imprenditori amanti della loro città, animati cioè da una sincera passione per il bello e per la costruzione di un orizzonte urbano migliore. Non c’era attività “teramana” che non l’avesse visto pronto ad offrire la sua sincera e spesso determinante partecipazione, nell’affermata certezza che solo dall’unione dei progetti e dalla condivisione delle finalità, può nascere una realtà migliore.

La camera ardente per Ennio Marcozzi è stata allestita presso la Casa Funeraria Petrucci.