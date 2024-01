PARTONO (STAVOLTA DAVVERO) I LAVORI SU PALAZZO POMPETTI: IL GRANDE ITALIA E IL CALYPSO AVRANNO MENO TAVOLI A DISPOSIZIONE, GLI AMBULANTI DI PIAZZA VERDI, INVECE, SARANNO SPOSTATI TRA DUE SETTIMANE

Sarà installato, la prossima settimana, il grande cantiere su Palazzo Pompetti. L'attesa a quanto pare è davvero finita, nonostante gli annunci rilasciati nella scorsa campagna elettorale, per l "Comunali", con tanto di comunicati stampa dall'amministrazione D'Alberto e di una condomina, che annuncioavano lavori da subito ed invece, sono stati necessari quasi nove mesi dall'annuncio. Ma ci siamo davvero, stavolta. E ci sono delle novità: il cantiere che sarà installato dal vecchio portone degli uffici comunali mangerà 12 metri di gazebo al Grande Italia e altrettanto al bar Calypso fino a fine lavori. A farne le spese anche cinque bancarelle del mercato del sabato che si trovano in piazza Martiri che saranno spostate come da progetto a partire dal prossimo sabato.

Ed a proposito di bancarelle, si apprende che quelle della frutta e verdura saranno spostate tra due sabato, non il prossimo ma l'altro ancora su piazzale San Francesco dove c'era prima il mercato dei fiori. Gli ambulanti troveranno collocazione dentro alle casette in legno di quelle che l'ammnistrazione ha utilizzato nel periodo natalizio in piazza Martiri. Dunque ci siamo anche per l'avvio di questo cantiere, quello di piazza Verdi che sarà installato tra una quindicina di giorni, giorno più, giorno meno.