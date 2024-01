TEAM / PICCOLI MEZZI E GRANDI CAMION… E RISPOSTE MAI DATE

Mentre annuncia alla stampa, ma non a tutta (noi, per esempio, non siamo stati invitati… ) che arriva un nuovo piccolo mezzo per le pulizie in città, la TeAm continua ad offrirci lo spettacolo curioso dei grandi camion costretti ad entrare a marcia indietro in via Capuani, post mercato. Certo, verrebbe da chiedersi perché non usino i mezzi più piccoli… ma sarebbe inutile: a noi la TeAm non risponde… visto che siamo ancora in attesa di sapere quali siano i risultati dell’incarico da 15 mila euro per “supporto alla comunicazione con produzioni” affidato l’anno scorso…