E' UFFICIALE: MARCO CAPRIOTTI SI E' SUICIDATO LANCIANDOSI DA PONTE SAN GABRIELE

I carabinieri e la Procura sono certi: il 63enne teramano odontotecnico Marco Capriotti si è suicidato lanciandosi da ponte San Gabriele. L'uomo dagli accertamenti svolti risultava essere in cura per una depressione al culmine della quale, stamattina, ha deciso di togliersi la vita. Dunque nessun infarto ma un suicidio dal ponte. Capriotti era separato da trent'anni ed era padre di due figli. Era conosciuto in centro storico anche per una vecchia passione che nutriva per il Teramo Basket. Il corpo è stato restituito ai familiari nel pomeriggio di oggi.

