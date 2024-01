VIDEO/ LA CUPOLA CHE BRUCIA, NEI PROSSIMI GIORNI VERTICE DELLA SOPRINTENDENZA PER DECIDERE COME INTERVENIRE

Un vertice con gli esperti della Soprintendenza è in programma nei prossimi giorni per capire quali nuovi interventi fare nella chiesa Santa Croce e Santa Maria della Misericordia a Bellante dove ormai da diversi giorni i vigili del fuoco sono impegnati per una strana combustione senza sviluppo di fiamme nella cupola della chiesa.

I vigili del fuoco, dopo aver accertato l'esistenza della combustione senza fiamma, hanno praticato alcuni fori sulla muratura per inserire delle piccole lance antincendio nebulizzanti da tetto, per tentare di controllare la combustione e mantenere basse le temperature ma al momento la situazione non è cambiata e di notte viene mantenuto un presidio per controllare la situazione. I lavori di ristrutturazione della chiesa erano giunti quasi al termine e si stava programmando la riapertura della chiesa per il prossimo mese di febbraio, ma è evidente che ora ci sarà uno slittamento.

Sotto la nostra intervista sul posto di qualche giorno fa ma la situazione non è cambiata.