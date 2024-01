ADDETTO ALLA SICUREZZA MAROCCHINO DI UN SUPERMERCATO TERAMANO COLPISCE ALLA SCHIENA LADRUNCOLO ITALIANO PER UN SALAMINO RUBATO

Non destano preoccupazioni le condizioni di salute del ladruncolo italiano che ieri sera, un'ora prima della chiusura del supermercato Oasi alla Gammarana, è stato colpito alla schiena con un paio di forbici o un coltello (l'oggetto non è stato repertato ancora) da un addetto alla sicurezza di origini marocchine di 28 anni in servizio allo stesso supermercato. Il ladruncolo una volta arrivato alla cassa sembra che non abbia pagato l'acquisto di un salamino e per questo motivo, l'addetto alla sicurezza lo ha fermato per accertamenti. Da qui, ne è nata una discussione culminata con il ferimento del giovane italiano che è stato più volte colpito alla schiena. Immediatamente soccorso e portato in ospedale in codice rosso, non desta pericolo di vita, è stato medicato e la sua prognosi è di 20 giorni. L'addetto alla sicurezza è stato denunciato dalla Polizia per lesioni lievi. Sull'episodio sono in corso altri accertamenti.