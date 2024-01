IN MANETTE UN VIBRATIANO ACCUSATO DI TENTATO OMICIDIO... PER GELOSIA

I Carabinieri della Stazione di Corropoli (TE) hanno rintracciato e arrestato nelle scorse ore un 47enne originario di Como ma residente nel territorio vibratiano. Sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica - Ufficio Esecuzione Penale di Como. L'uomo dovrà scontare oltre quattro anni, sette mesi e cinque giorni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole di un tentato omicidio commesso nel 2003 a Lomazzo (CO). Il destinatario del provvedimento restrittivo è stato associato alla Casa Circondariale di Teramo.

I fatti risalgono al giugno scorso quando i Carabinieri della Compagnia di Cantù intervengono in una via del comune di Lomasco per un accoltellamento scaturito per questioni di gelosia (un 34enne era stato gravemente ferito in più parti del corpo anche se non in pericolo di vita).

A seguito dei primi accertamenti, in particole alle indicazioni fornite da alcuni testimoni, i Carabinieri riuscivano a delineare con chiarezza l’accaduto e a iniziare l’attività di ricerca e cattura del presunto colpevole.In poco tempo il presunto colpevole(il 47enne oggi arrestato su ordine di carcerazione),con precedenti di polizia, veniva localizzato in un Comune vicino a quello dove era avvenuto l’accoltellamento. Accompagnato in Caserma, i militari, dopo aver ritrovato il coltello usato nella lite e il veicolo utilizzato per la fuga, procedevanoalsuo arresto per tentato omicidio.