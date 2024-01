VIDEO/ ESCE FUMO DA OGGI POMERIGGIO, DALLA CUPOLA DELLA CHIESA SANTA CROCE

Si complica la situazione dentro alla cupola della chiesa di Santa Croce a Bellante paese. Da oggi pomeriggio sta uscendo fumo e i vigili del fuoco che presiedono l'area della chiesa dentro e fuori da giorni, sono sul posto per continuare l'intervento avviato tre giorni fa che consiste nell'abbassare la temperatura tra le travi. La situazione è comunque sotto controllo. Si è in attesa di un vertice della Soprintendenza per capire i prossimi interventi da portare avanti.

x