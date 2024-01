E' MORTO IL PROFESSOR VALTER DI MATTIA, FU PROFETA DELLA GINNASTICA ARTISTICA. GENERAZIONI DI TERAMANI GLI DEVONO L'AMORE PER LO SPORT

E’ morto il professor Valter Di Mattia, il profeta della ginnastica artistica in città. Il precursore, con Pino Pecorale, di tutto quello che sarebbe poi diventato il movimento sportivo da palestra in città. Fondatore della Palestra Di Mattia che, con una gestione famigliare, opera nel settore del Fitness e della Ginnnastica Artistica dal lontano 1969. Con la moglie, Ginevra, il professor Di Mattia aprì anche la palestra “Minerva” alla Gammarana, nella quale generazioni di sessantenni di oggi hanno vissuto le loro prime esperienze sportive. Era un precursore, un atleta nell’anima, che ha saputo lasciare un segno anche in generazioni di suoi studenti, quale insegnante di educazione fisica in moltissime scuole cittadine. Aveva ottantase anni ma, fino ad un paio di anni fa, ha continuato a frequentare la sua palestra, offrendo la sua grande esperienza al servizio degli sportivi. Lascia cinque figli: Sara, Annamaria, Luca, Chiara e Gaetano. Funerali domani alle 15:00 alla Madonna delle Grazie, la stessa chiesa che l'aveva visto sposare la sua Ginevra.

Con la moglie Ginevra, Walter Di Mattia, ebbe il tributo del Premio Annino Di Giacinto nel 2014, con questa motivzione “Come gli anelli olimpici la sua carriera è costellata di tanti riconoscimenti e ruoli di responsabilità come Capo Delegazione e Consigliere Nazionale, in giro per le città europee. Dopo avere già ottenuto dal CONI Nazionale le stelle al merito sportivo di bronzo ed argento, nel 2013 è stato insignito della stella d’oro. Uomo dalla forte personalità e di profonda umanità. Ginevra, come atleta veniva così definita in un articolo della Gazzetta Dello Sport: “La giovanissima Ginevra Capacchietti, atleta della Polisportiva G. D’Alessandro di Teramo, è un prodotto dei Campionati Studenteschi. Atleta eclettica, più di agilità, corre di potenza, come potenti sono le sue azioni”. Dopo aver partecipato e vinto numerosi campionati, conclude la sua carriera agonistica con l’ingresso agli studi universitari. Donna di temperamento e di grande cuore, può definirsi sportiva nell’anima, sono molte le studentesse che la ricordano come una delle poche insegnanti di Educazione Fisica a indossare, nelle ore di lavoro scolastico, tuta e scarpette, con il suo sorriso accattivante. Ha collaborato insieme al marito nella propria Palestra con dedizione e simpatia fino all’anno 2010 ma il binomio Valter-Ginevra rimane, per tutti, garanzia di onestà e valore dello sport per la nostra città”.