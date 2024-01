TRISNONNA GINA COMPIE 102 ANNI, FESTEGGIATA CON UN GRANDE APPLAUSO

È la donna più anziana della comunità di Nereto. Gina Di Berardino, questa mattina, nel giorno del suo 102esimo compleanno, ha ricevuto l’omaggio del sindaco - Daniele Laurenzi “io e la consigliera Paola Malatesta portiamo alla nostra concittadina Gina gli auguri della comunità tutta e dell’amministrazione comunale, e le doniamo una pergamena per festeggiare con lei questo splendido traguardo di vita”. Cinque generazioni, trisnonna, Gina racconta con lucidità una vita di lavoro, sacrifici, e gioia: si sposa nel 1942 con Emidio Galiffa che verrà fatto prigioniero dagli inglesi in Sicilia.

Ma Gina non si abbatte, prende su di sé la responsabilità della famiglia, che oggi festeggia con lei questo compleanno speciale.

Solo nel 1946 Gina potrà riabbracciare il suo Emidio, insieme al figlio Francesco. Oggi è grande l’emozione a casa di Gina, e nei volti dei figli Francesco e Tiziana, della nuora, dei nipoti. Tante le telefonate di auguri a cui la signora Gina ha risposto personalmente, per poi brindare nell’applauso dei presenti.