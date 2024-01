E' MORTA L'ANZIANA DONNA INVESTITA STAMATTINA IN ZONA 30

E’ morta all’ospedale Mazzini di Teramo, Maria Pagliara, l’anziana di 82 anni investita questa mattina a Silvi in via Rossi. Ad ucciderla una macchina condotta da una donna anche lei anziana che percorreva la strada nei pressi delle poste, in zona 30.



Le condizioni dell' anziana erano gravissime per il trauma cranico riportato. E' morta nel pomeriggio. La donna è stata trasportata in elisoccorso al Mazzini mentre gli accertamenti sono stati svolti dalla Polizia Locale di Silvi.

LEGGI ANCHE QUESTA NOTIZIA