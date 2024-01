IL GIORNO DELLA MEMORIA RISUONA IN TRIBUNALE

Il 27 gennaio ore 10:30 il tribunale di teramo si tingerà dei colori della shoah, perchè la storia di ieri è anche la storia di oggi. Per chiedersi come sia possibile che il nostro tempo sia ancora segnato dall’insensato dramma del genocidio, in nome di un fanatismo politico, etnico, razziale o religioso. Dar voce alla storia per comprendere la storia. Perchè la storia è di tutti e riguarda tutti.

Verrà mostrato anche un diario originale, di cui lo spettacolo riporta dei passi, appartenuto ad un deportato.

In scena il direttore del braga Paci, il procuratore della repubblica di teramo, nancy Fazzini, sara Palladini, Daniele di furia e Ilenia Molinis.

Ospiti l'assessore Pietro quaresimale, il professor serpentini e de berardinis ed Alessandra Martelli. Presenta Enzo delle Monache.

Ingresso con DONAZIONE VOLONTARIA. è consigliata la prenotazione.

3319097138