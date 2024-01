ORDINE DEGLI AVVOCATI, APERTE LE ISCRIZIONI AL SECONDO CORSO DI TECNICA E DEONTOLOGIA DEL DIFENSORE PENALE

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo e la Camera penale di Teramo “Giuseppe Lettieri”, dopo il successo riscosso ottenuto dal primo corso di deontologia e tecnica del difensore penale, conclusosi lo scorso 6 dicembre con l’esame finale degli iscritti, anche per il biennio 2024/2026 organizzano la seconda edizione del corso per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale.

Il corso, le cui iscrizioni (possibili fino alle ore 11 del 29 gennaio) sono aperte anche ad avvocati e praticanti esterni al Foro di Teramo, si avvale della docenza di avvocati di esperienza, magistrati e dirigenti degli uffici giudiziari e si propone di formare i giovani all’esercizio della professione nelle aule penali.

Le lezioni si svolgeranno all’interno del Tribunale di Teramo il primo e terzo lunedì di ogni mese (con esclusione del mese di agosto), dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

La partecipazione al corso darà diritto all’acquisizione di 20 crediti formativi (10 per ogni annualità) e il superamento della prova finale sarà titolo per l’iscrizione nel registro dei difensori di ufficio.

Il corso avrà inizio il 29 gennaio, alle ore 14:30, nell’aula Falcone e Borsellino del Tribunale di Teramo, alla presenza del presidente del Tribunale, Carlo Calvaresi, del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Antonio Lessiani, del presidente della Camera Penale, Gennaro Lettieri, e della coordinatrice del corso e consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Teramo, Monica Passamonti.

Per il presidente dell’Ordine Lessiani «il corso è una pedina strategica nella formazione del penalista attese l’importanza e la delicatezza del ruolo cui viene chiamato il difensore nell’assumere un mandato difensivo nel processo penale».

È possibile avere ulteriori informazioni sul corso consultando il sito istituzionale dell’Ordine all’indirizzo www.ordineavvocatiteramo.it