SESSANTENNE DONA GLI ORGANI E DA SPERANZA A QUATTRO PERSONE

Prima donazione del 2024 all’interno della Asl di Teramo. Si tratta di un sessantenne della provincia di Teramo arrivato in ospedale venerdì scorso in condizioni gravissime per un prolungato arresto cardiocircolatorio. Ricoverato in rianimazione, è deceduto nella giornata di ieri: il collegio medico ha accertato la morte con criteri neurologici. I familiari, riuscendo ad andare oltre il profondo dolore per la perdita del proprio caro, hanno dato l’assenso al prelievo multiorgano, dando prova di grande solidarietà e generosità.

Questa mattina _ al termine del complesso processo donativo avvenuto al Mazzini con un notevole impegno del personale sanitario e coordinato dai centri regionale e nazionale trapianti _ sono stati prelevati fegato, reni e cornee, che potranno dare speranza a quattro pazienti.

Il fegato sarà trapiantato in Campania, mentre reni e cornee rimarranno in regione.