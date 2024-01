A GIULIANOVA SUBENTRA LA RIECO A DIODORO E RIASSUME I 41 DIPENDENTI, LA PRIORITA' SARA': "UNA CITTA' PIU' PULITA"

La Rieco è subentrata come da decisione del Consiglio di Stato alla Diodoro ed ha assunto con l'assunzione dei dipendenti, il ruolo di nuovo gestore nella raccolta dei rifiuti a Giulianova. Il primo passo è stato assumere ufficialmente gli operai in forza alla ditta rosetana, 41 dipendenti effettivi, mentre altri sette stagionali vedranno ugualmente sanata la loro posizione con il passaggio alla Rieco il 29 gennaio con un altro tipo di contratto. Il servizio prenderà il via il primo di febbraio. La tariffa puntuale avviata dalla Diodoro con la distribuzione di una parte dei bidoncini per ora non partirà ma in un secondo tempo si. La Rieco ha già acquistato nuovi mezzi, obiettivo è quello di una città pulita e ordinata, questo è il nostro compito principale codificato dal bando. Il calendario della raccolta rimarrà lo stesso di sempre.