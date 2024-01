SEI APPUNTAMENTI DEDICATI ALLA GIORNATA DELLA MEMORIA IN PROVINCIA DI TERAMO

L’associazione “Società Civile E.T.S”, nell’ambito del “Premio Borsellino tutto l’anno 2024”, per celebrare la GIORNATA DELLA MEMORIA, organizza la rassegna educativa "Se comprendere non è possibile, conoscere è necessario": sei giornate, tra gli studenti della provincia di Teramo, dal grande valore culturale, per ricordare le vittime dell'Olocausto e, soprattutto, per interrogarsi sul perché della Shoah e della discriminazione dell'uomo contro altri uomini che ancora oggi si perpetua. Un'occasione significativa per aiutare gli studenti a sviluppare quella coscienza critica necessaria per cogliere gli elementi negativi dei nostri tempi che possono riproporre i

germi dell’intolleranza e dell’odio razziale che la storia ha sconfitto.

La Giornata della Memoria non serve solo a commemorare quei milioni di persone uccise crudelmente e senza nessuna pietà ormai quasi 80 anni fa: serve a ricordare che, ogni giorno, esistono tante piccole discriminazioni verso chi ci sembra diverso da noi. Spesso noi stessi ne siamo gli autori, senza rendercene conto. La Giornata della Memoria ci ricorda che verso queste discriminazioni non alziamo abbastanza la voce.

Di seguito il programma delle sei giornate:

25 GENNAIO 2024 ore 11 – Convitto “Delfico” (Teramo)

26 GENNAIO 2024 ore 11 – Istituto “Alessandrini” (Teramo)

29 GENNAIO 2024 ore 9,30 – Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” (Pineto) 29 GENNAIO 2024 ore 11 – Istituto “Di Poppa” (Teramo)

30 GENNAIO 2024 ore 9,30 – Sala Allende a Nereto

30 GENNAIO 2024 ore 11 – Teatro civico a Corropoli

La rassegna educativa "Se comprendere non è possibile, conoscere è necessario" del Premio Borsellino tutto l’anno continuerà, a febbraio, nella sala audiovisivi della Biblioteca Provinciale “Delfico” (in attesa del nuovo proiettore che dovrebbe essere installato a fine mese) con la proiezione del film “La vita è bella” nei seguenti giorni:

12 febbraio ore 9,00 e ore 11,00

15 febbraio ore 9,00 e ore 11,00

19 febbraio ore ore 9,00 e ore 11,00

22 febbraio/26 febbraio ore ore 9,00 e ore 11,00