IL PARCO GRAN SASSO NEGA AL GIRO D'ITALIA L'ILLUMINAZIONE AI PRATI DI TIVO, ENTI LOCALI SUL PIEDE DI GUERRA

Il Parco del Gran Sasso nega il permesso di illuminare di rosa parte della vetta più alta dell'Appennino per celebrare la tappa del Giro d'Italia a Prati

di Tivo del prossimo 11 maggio, gli enti locali contestano la decisione e si mettono sul piede di guerra. L'iniziativa per i promotori sarebbe funzionale a veicolare

l'immagine del territorio a livello internazionale attraverso i canali ufficiali predisposi da Rcs e sarebbe previsto a cento giorni dall'inizio del Giro che si terrà dal 4 al 26 maggio, con l'ottava tappa, l'11 maggio, proprio a Prati di Tivo, località turistica montana nel territorio del comune di Pietracamela. Ma il Parco ha già espresso il suo divieto all'iniziativa e gli enti locali tra cui i Gal Gran Sasso Laga hanno convocato una conferenza stampa per venerdì a Teramo.

A dar manforte al Parco scendono in campo gli ambientalisti della Soa: "Vogliono illuminare il Corno Grande per il Giro e si lamentano del divieto del Parco? A parte il disturbo alla fauna, a partire dal camoscio, facciamo notare che al Tour de France, l'evento sportivo dell'anno nel mondo, lo scorso anno nella

tappa del Puy-de-Dôme è stato addirittura vietato l'accesso al pubblico negli ultimi chilometri proprio perché era un'area protetta. Un divieto che qui sarebbe stato vissuto come un dramma, lì è stato sfruttato facendo diventare la solitudine e il silenzio in cui correvano i ciclisti in uno spettacolo nello spettacolo. Si prenda esempio dal Tour invece di rischiare di trascendere nel trash ambientale".