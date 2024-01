ADAMO / EL PUEBLO SFINIDO “RINGRAZIERA'” GIANGUIDO...

Fuenlabrada è una città di quasi 200 mila abitanti, non lontana da Madrid, nella quale “…il deterioramento della qualità degli alloggi, l'elevato tasso di sfitti sia per gli spazi residenziali che commerciali e l'invecchiamento della popolazione, ha spinto il Comune ad avviare un progetto interessante: ristrutturare ex scuole per realizzare un Centro di edilizia permanente per anziani residenti nel centro cittadino, mentre i loro precedenti appartamenti verranno trasformati in alloggi sociali per giovani”.

Per motivi a me del tutto ignoti, (e per quanto mi sforzi non riesco ancora a trovare una ragione plausibile), Teramo sente di potersi ispirare a Fuenlabrada.

E lo sente al punto che ieri, i due Sindaci hanno firmato un documento.

Si tratta, a mio avviso, di una immensa frittata d’aria, una passerella ad uso e consumo della stampa, perché la logica è che il progetto spagnolo venga realizzato, poi potrà diventare un modello e altri - simili - potranno ispirarsi a quel progetto.

Quanto Teramo e Fuenlabrada siano identiche, lo dimostra un esempio eloquente: gli spagnoli hanno riconvertito l’ex Municipio in centro di attività e arte per i giovani.

Come a Teramo, appunto.

Nel salutare gli ospiti iberici, il SIndaco D’Alberto ha rivolto loro un toccante discorso in spagnolo.

Del quale vi offro la fedele trascrizione.

«Ola, amigos. Bienvendos nella ciudad de Teramo, nosotros somos muy felici de vuestra visita, por que somos miezzos parendes politicos: yo me soy candidado con los podemos e soy diventado alcade de esta ciudad.

Nel mi corazòn pulsa la passion por la España: yo da siempre sueño de encontrar don Diego de La Vega, soy un grande fans.

Quiero si, cuando venimos a trovarve a Fuenlabrada, podemos conocir don Diego e, con nuestra emoccion, Pancho Villa tambien.

El compañero Andres Corazòn quiere conocir Fidel, Antonio Filippones quiere conocir el autor del don Quijote, Miguel “Cerveza” (como lo llama el).

In esto periodo, nosotros somos impegnados ne la campaña eledoral, por que volemos portar a la Region el nuestro compañero Juan Caballeros, sopranominado “Jhonny” por que es muy determinato y elegan como los pistoleros del far west. Sì, lo sabemos che habla como un parroco de campaña y fa calar il leche a las jnocchias, ma esto pasa lo conviendo.

Tenemos anche otro compañero candidado, el Baldo de Buenasuerte, ma hacemos finda de non conocerlo, por que non podemos dividere los votos. Imaginadeve, amigos españoles, que en lo dia de la inauguracion de la sede de Baldo, yo e Juan Caballeros, con su seguidor barcollande, habemos preferidos ir a saludar una candidata della derecha, Francisca Persia, ma non somos pasadi da Baldo e in secreto somos fatto lo tercero dito.

Este eleciones soy muy importantes, por la nostra ciudad, por que dopo los conteggios, poderia far il rimpasto de la Junta.

Quiero da tiempo cacciar otra assessora, Giusepa Ciammaricoñes, por que in ocho mese non somos riuscidos ad entender que est haciendo todo el dia.

En toda la nuestra ciudad, no está un cantieros, por que nosotros somos muy respedosos de lo riposo de todos los teramanos, siempre.

Solo cuando haciemos En Natal Teramano y Natura Endomida, scatenamos la violencia de las musica… pecado che vosotros ripartide, tiengo colleccion mas grande de selfie…

En conclusión, voy ringraziarve por que habemos pasada una giornata muy linda y me desculpo por las multas beccadas da las vostra autos.

Olè»



Buen dia Teramo.

ADAMO





rubrica di satira, di politica, di satira politica e di politica satirica