DIVENTA UN CASO L'ILLUMINAZIONE ROSA AI PRATI DI TIVO, IN DIFESA DEL PARCO GRAN SASSO SCENDE LA "STORIA DELLA FAUNA"

Il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha recentemente negato il permesso

di illuminare di rosa le più alte vette del massiccio per celebrare la tappa del Giro d’Italia

che toccherà Prati di Tivo il prossimo 11 maggio.

Il Padre dell’Appennino non ha certo bisogno di una mano di colore per valorizzare la

sua stupefacente bellezza, al contrario, un intervento del genere la svilirebbe.

È bene ribadire come lo scopo primario di un parco nazionale sia la conservazione della

natura, così come previsto dalla legge quadro sulle aree protette e in ossequio ai principi

ribaditi dall’art. 9 della Costituzione.

Esaudita questa finalità un parco nazionale può costituire un eccezionale volano per lo

sviluppo delle economie locali senza bisogno di abdicare ai propri obiettivi istituzionali.

Di fronte a tali tentativi, tutti, dagli Enti Locali alle Associazioni ai Cittadini, devono

stringersi al fianco degli Enti gestori dei nostri patrimoni naturalistici per ribadire

l’importanza della loro conservazione, per le generazioni presenti e future.

La posizione del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga conferma, ove mai ve ne fosse

stato bisogno, la bontà della nostra scelta nell’averlo individuato come riferimento in un

ambizioso progetto volto a favorire il ritorno dell’orso bruno marsicano sul suo territorio,

in armonia con le attività delle Comunità locali.

Lo scrive in una nota la società italiana per la storia della fauna ed il suo presidente Corradino Guacci che invia un nota al ministero dell'ambiente e tutti gli enti, regione compreso.