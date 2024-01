IL MOVIMENTO GIOVANILE TNT DAVANTI AI CANCELLI DEL SAFFO: "I GIOVANI SIAMO NOI"

Questa mattina, davanti ai cancelli del Liceo Saffo di Roseto degli Abruzzi, il Movimento Giovanile TNT ha alzato la voce contro i disagi della gioventù.



Centrale, nel blitz effettuato davanti la scuola, un grido e un concetto: “Il futuro siamo noi!”. L'intento e il risultato della manifestazione è stato quello di rompere la grigia quotidianità e riportare al centro della gioventù delle parole d'ordine, dei valori, delle idee. Proprio in controtendenza con chi i giovani li sa solo criticare ipocritamente, abbandonandoli in una società dove regna soltanto l'utile e l'interesse.



Dichiara così il portavoce del Movimento giovanile TNT: “Dopo 5 anni di attività diffusa in tutto il territorio abruzzese, continuiamo a soffiare sulle anime dei nostri coetanei affinché la fiamma che questa età può sprigionare non venga soffocata da strumenti di distrazione, disagi esistenziali, facili vie di fuga, sterili ideologie, fragilità, paure e inutili angosce”.



Conclude la nota del gruppo: “Gli studenti non hanno potuto che concordare con l’azione che come Movimento giovanile TNT abbiamo portato in strada questa mattina: noi giovani siamo il futuro. E per questo motivo è tempo di reagire al fatalismo della politica locale e nazionale che abbandona i ragazzi a se stessi, senza offrire loro valide alternative e modelli di vita. L’alternativa siamo noi”.