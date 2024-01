VIDEO / INCLUSIONE A TEATRO CON LO SPETTACOLO DELL'AISM

Si intitola "Amore Improvviso Sorprese Miranda", lo spettacolo teatrale che andrà in scena il 3 marzo ad Atri. Già nella lettura del titolo si intuisce l'acronimo AISM, ed è proprio dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla il progetto, così come tutto lo sforzo produttivo, compreso quello attoriale, visto che tutti gli interpreti sono persone che soffrono per questa patologia. Uno spettacolo che nasce grazie alla vicinanza della Regione , in particolare, dell'assessore al Sociale Pietro Quaresimale