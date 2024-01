LA DENUNCIA/ POSTAMAT DI MONTORIO AL VOMANO IN PERENNE MALFUNZIONAMENTO

Il Postamat c’è ma funziona quando capita , I cittadini di Montorio al Vomano da tempo hanno sollevato il problema del malfunzionamento del prelievo automatizzato di Poste Italiane in via largo Rosciano. Occorre tantissimo per effettuare una singola operazione, l’apparecchio è troppo vecchio e la sua ‘anzianità’ incide sulla rapidità delle pratiche.

Lo sportello “unico sul territorio comunale", svolge un importante ruolo sociale, molti sono i pensionati che ritirano la pensione molte le attività che lo utilizzano, la collocazione determina anche un utilizzo da parte dei fruitori del mercato e dei mezzi pubblici ed assolve anche ad un ruolo extra comunale.

L’associazione Robin Hood, nel sollecitare Poste Italiane lo fa anche con l’amministrazione comunale che deve farsi promotrice della sua sostituzione, invita a fare una segnalazione a Poste Italiane, il modulo di reclamo è disponibile presso la sede AIC in Via Duca degli Abruzzi 119 o via web, da depositare a Poste che determina una possibilità di rimborso, oltre ad essere un efficace metodo di sollecito se attivata massivamente dagli utilizzatori degli sportelli.

Pasquale Di Ferdinando, presidente dell’associazione dichiara "E’ inaccettabile che possa perdurare oltremodo una situazione per la quale gli utenti, ed in particolare le persone più fragili, in questa stagione con clima rigido, debbano aspettare ore per effettuare un prelevamento di contante, per questo riteniamo doveroso un impegno del sindaco per attivarsi nelle sedi di Poste Italiane Spa , affinché la problematica sia risolta in tempi brevi sollecitando l’installazione di un nuovo Postamat efficace e funzionale al servizio rivolto ai cittadini, che vada ad eliminare evidenti disagi ai residenti del Comune di Montorio al Vomano".

L’Associazione Robin Hood invita a presentare un reclamo compilando gli appositi form che potrà trovare on line sul sito www.poste.it. Oppure inviando una Lettera di Reclamo compilata in tutte le sue parti, utilizzando una delle seguenti modalità:- Posta Elettronica Certificata a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (è obbligatorio allegare la lettera di reclamo)- Fax al numero 0698686415 (è obbligatorio allegare la lettera di reclamo)- Lettera Raccomandata a Casella Postale 160 - 00144 Roma- Consegna presso l’ ufficio postale di Montorio al Vomano