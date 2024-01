ATER/ ALTRE TRE FAMIGLIE SI TRASFERISCONO DA VIA BALZARINI A VIA DEI MELOGRANI

Nel mese di settembre, rispondendo alle istanze di alcuni assegnatari degli alloggi negli immobili Ater di via Balzarini, l’Azienda aveva disposto e perfezionato il trasferimento di quattro famiglie, dalla stessa via Balzarini in via dei Melograni, nelle abitazioni acquistate nell’ambito delle previsioni del decreto relativo al superamento delle emergenze di protezione civile regionale. Negli ultimi giorni, sempre accogliendo le istanze degli inquilini, l’Ater ha disposto l’avvio delle procedure per il trasferimento di altre tre famiglie.

«Abbiamo voluto accogliere le istanze di cambio alloggio avanzate dagli assegnatari cercando di mantenere un clima di massima condivisione e serenità - spiega il Presidente dell’Ater, Maria Ceci - salgono così a quattordici, tra i venti acquistati in via dei Melograni, gli alloggi che sono stati assegnati, nell’ambito della primaria esigenza dell’Azienda che è quella di garantire alle famiglie in difficoltà il pieno soddisfacimento delle proprie aspirazioni anche, ove possibile e sempre nel rispetto delle norme di legge, con il trasferimento in altri alloggi»