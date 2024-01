CHIUSO DA GIORNI IL GREEN BAR, I RESIDENTI: “SPERIAMO TOLGANO IL DEHOR”

Luci spente, serrande abbassate, il dehor senza sedie e senza clienti. Il “Green Bar Ristorante” di piazza Martiri Pennesi è così da giorni. Sulle prime, sembrava che si trattasse di una “chiusura tecnica” per effettuare lavori, ma adesso pare che il locale, che aveva cambiato gestione da poco, sia stato definitivamente chiuso. In Comune non sono arrivate comunicazioni ufficiali e, tra i residenti, c’è chi sostiene che si tratti di una chiusura dettata da un nuovo cambio di gestione. Per ora, comunque, il bar è chiuso e il dehor resta solitario ad ingombrare la piazza. "Speriamo che lo tolgano presto" commenta un residente.