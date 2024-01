GIORNATA DELLA MEMORIA / “NEL GHETTO” - POESIA DI MASSIMO RIDOLFI

NEL GHETTO

e mica i cieli

sono un capitale sicuro, senza fondo, o una miniera

priva di patria e sentimento

EMILIO VILLA (1914 – 2003)

passeggiando per il ghetto ebraico di roma

sembra che il tempo gradualmente rallenti

qualcosa nell’aria

o abbassando lo sguardo su pietre d’inciampo

come piccole lapidi d’oro incastonate nel suolo

a ricordare di chi anche il corpo è andato perduto

qualcosa nell’aria

particelle invisibili di una cruda memoria

di grida straniere, portoni squassati

e scale sfinite dai tacchi pesanti della storia

qualcosa nell’aria

di ombre negli angoli, di carne a buon prezzo

passeggiando per il ghetto ebraico di roma

sembra che in questi luoghi non possa accadere nulla di più di quel ch’è accaduto

qualcosa nell’aria

come un sussurro di madre che dice: “… tutto il dolore è stato ormai reso.”

ASCOLTA QUI I VERSI:https://youtube.com/shorts/kMwgS8rSsjI?si=Kto3WuJtmZM7LMP7.

Letterature Indipendenti: Il poeta ha inteso pubblicare questo suo inedito per rinnovarne la dedica a Liliana Segre e alla sua famiglia, in segno tangibile e imperituro di piena solidarietà e vicinanza a tanto dolore ancora incomprensibile; con domanda di perdono per questa vergognosa Italia maggioritaria.

Copyright © 2019 Massimo Ridolfi per Letterature Indipendenti.

Ph. Massimo Ridolfi, Piazza Sant'Anna, Teramo, novembre 2019 (Copyright © novembre 2019 Fiorella Sampaolo per Letterature Indipendenti)