POLIZIOTTO MUORE A 58 ANNI, ROSETO IN LUTTO PER IL DECESSO DI LUIGI PARMIGIANI

Roseto in lutto per la morte, a 58 anni, di Luigi Parmigiani, poliziotto della squadra Mobile di Pescara. Il sovrintendente è deceduto a causa di un improvviso arresto cardiaco. Originario di Roseto ha avuto un malore che non gli ha dato scampo.

Parmigiani, arruolato da giovanissimo, aveva tanti anni di servizio alla Questura di Pescara, dove, dopo la squadra volante, era approdato alla Mobile partecipando a grandi indagini tra la fine degli anni Novanta e il Duemila. La notizia della morte di Parmigiani è stata accolta con grande dolore da chi lo ha conosciuto nella vita e sul lavoro. A Roseto lo conoscevano tutti. Parmigiani era anche un atleta e tutti i giorni, percorreva oltre 10 chilometri di corsa sul lungomare.