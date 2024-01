NIENTE CONCERTO L'11 FEBBRAIO PER "RIMEDIARE" A QUELLO DI ELODIE, FORSE A MAGGIO...

Niente concerto "riparatore" post - Elodie l'11 febbraio a Teramo, slitta tutto (forse) a maggio. Il "nuovo evento", che nelle ore immediatamente successive alla comunicazione della faringite della star del momento, venne annunciato come fosse una sorta di "sostituzione" di quello saltato, con relativo big della musica sul palco in piazza, non ci sarà. La presenza di molti degli artisti del momento a Sanremo, che si concluderà il 10 febbraio, ha reso difficilissima l'organizzazione dell'evento, che slitterà forse a maggio. Forse.